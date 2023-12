Uniper Aktie News: Uniper zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 13,1 Prozent auf 4,42 EUR.

Das Papier von Uniper konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 13,1 Prozent auf 4,42 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,62 EUR. Bei 4,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 652.654 Stück gehandelt.

Am 01.06.2023 markierte das Papier bei 8,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 82,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,09 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,75 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,40 EUR.

Am 04.05.2023 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 28.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,564 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

