Uniper Aktie News: Bullen treiben Uniper am Montagmittag an

Uniper im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 15,6 Prozent auf 4,52 EUR.

Das Papier von Uniper konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 15,6 Prozent auf 4,52 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,62 EUR zu. Bei 4,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 503.474 Stück gehandelt.

Am 01.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,05 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,09 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 2,40 EUR angegeben.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uniper veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,564 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie wechselt ins Plus: Uniper rechnet wegen Schiedsurteil mit Ergebnisbelastung

Klimawandel gefährdet Anlage-Erfolg: So macht man sein Depot fit für wachsende Klima-Risiken

ESG-Ziele auf dem Prüfstand: So nachhaltig sind die deutschen Unternehmen wirklich.