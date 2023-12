Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Vormittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 9,3 Prozent auf 4,27 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,3 Prozent auf 4,27 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 4,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.144 Uniper-Aktien.

Am 01.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,40 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR im Vergleich zu 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Uniper am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Uniper möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR einfahren.

