Uniper Aktie News: Uniper am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Uniper 4,00 EUR

-1,57% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,01 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 3,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.430 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 84,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 91,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,63 EUR an.

Am 03.05.2022 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 68.757,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Uniper Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 07.05.2024.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -10,564 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie stärker: Diskussionen um Uniper-Wasserkraftwerke in Bayern - Aiwanger fordert staatliche Kontrolle

Uniper-Aktie gibt ab: Neuer Chef startet im Juli

Von Privatisierung bis Nachhaltigkeit: E.ON - Eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images