Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Uniper-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,01 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 4,00 EUR. Bei 4,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.650 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,24 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 91,87 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Uniper veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -13,01 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 68.757,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 04.05.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

