Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 35,80 EUR.

Die Uniper-Aktie wies um 11:57 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 35,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 35,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,50 EUR. Bisher wurden heute 383 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 55,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,233 EUR je Uniper-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

