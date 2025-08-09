Uniper Aktie News: Uniper fällt am Freitagvormittag
Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 35,85 EUR.
Die Uniper-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr um 1,2 Prozent auf 35,85 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 35,45 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 35,50 EUR. Zuletzt wechselten 103 Uniper-Aktien den Besitzer.
Bei 55,78 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 55,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 2,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.
