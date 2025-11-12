Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 28,10 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 28,10 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 28,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.231 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 47,30 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 68,33 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 2,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Am 06.11.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally