Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Uniper. Kaum Ausschläge verzeichnete die Uniper-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:02 Uhr bei der Uniper-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,60 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 28,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 109 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 47,30 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 65,38 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 4,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Uniper-Aktie.

