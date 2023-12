Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 4,19 EUR ab.

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:41 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 4,19 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 4,12 EUR. Bei 4,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 244.780 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 01.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,35 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 100,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,40 EUR für die Uniper-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -8,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.03.2025 wird Uniper schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

