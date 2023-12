Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,45 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 4,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.510 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 01.06.2023 markierte das Papier bei 8,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 44,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 2,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,03 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 2,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach -8,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,25 Prozent auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 68.757,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 18.03.2025.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -10,564 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

