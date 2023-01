Uniper Aktie News: Uniper am Freitagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,81 EUR

0,14% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 2,81 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,84 EUR. Bei 2,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.080 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 41,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 93,28 Prozent zulegen. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,63 EUR aus.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.757,00 EUR im Vergleich zu 37.050,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie im Plus: Umwelthilfe wehrt sich gegen LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Uniper-Aktie fällt: Uniper will Vorstand neu aufstellen - CEO und COO gehen

Deutsche Gasspeicher wieder etwas besser gefüllt - Bundesnetzagentur wird in der Gaskrise etwas optimistischer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images