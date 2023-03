Uniper Aktie News: Uniper schießt am Nachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,56 EUR

14,85% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,5 Prozent auf 3,41 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,46 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.244.153 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,72 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,35 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,63 EUR je Uniper-Aktie aus.

Uniper veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von -13,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 68.757,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 37.050,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 04.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 07.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Sinkende Füllstände: Gasspeicher in Deutschland zu 66,1 Prozent gefüllt - Gasverbrauch in Deutschland weiterhin geringer als in Vorjahren

Uniper-Aktie etwas höher: Uniper findet neuen Chef - LNG-Terminal wegen technischem Problem kurzzeitig abgeschaltet

Uniper-Aktie verliert: Uniper bekommt wohl 'sehr zeitnah' neuen Vorstandschef

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images