Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,48 EUR

-4,99% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 5,55 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 5,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,78 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 352.846 Aktien.

Am 15.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,82 EUR an. Gewinne von 293,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,86 EUR je Uniper-Aktie aus.

Uniper veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,47 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 68.757,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.209,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Am 07.08.2024 wird Uniper schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

E.ON- und Uniper-Aktien sehr fest: Bundesnetzagentur will Strom- und Gasnetzbetreibern höhere Gewinnmöglichkeiten ermöglichen

Uniper-Aktie bricht zweistellig ein: Derzeit große Kursbewegungen in beide Richtungen

Uniper-Aktie setzt Erholungsrally mit zweistelligem Kursplus fort: Meldung über "signifikante Gewinne" beflügelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images