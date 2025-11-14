Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Uniper

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 28,45 EUR nach.

Um 11:41 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 28,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 28,25 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.101 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 39,85 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 4,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,83 Prozent auf 11,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

