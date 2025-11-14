DAX23.819 -0,9%Est505.685 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,17 +1,7%Gold4.171 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse schließen im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen
Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Uniper im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper fällt am Vormittag

14.11.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper fällt am Vormittag

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 28,30 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 28,30 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 28,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6 Uniper-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 3,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

