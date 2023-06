Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,06 EUR

Die Uniper-Aktie musste um 16:26 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 5,05 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 4,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 491.378 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,26 EUR erreichte der Titel am 16.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 320,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,09 EUR ab. Mit Abgaben von 58,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von -8,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Uniper.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR einfahren.

