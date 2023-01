Uniper Aktie News: Uniper am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,93 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 2,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 3,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 486.251 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2022 markierte das Papier bei 41,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,71 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,63 EUR je Uniper-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 03.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -8,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uniper ein Ergebnis je Aktie von -13,01 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 68.757,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 37.050,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Uniper am 17.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,683 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Uniper-Aktie mit Gewinnen: Uniper wird Anteil an Gasnetz-Firma BBL Company los

Rettung durch Verstaatlichung: Die Unternehmensgeschichte des Gasanbieters Uniper

Uniper-Aktie im Plus: Umwelthilfe wehrt sich gegen LNG-Terminal in Wilhelmshaven

