Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uniper

Die Uniper-Aktie musste um 04:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 2,91 EUR abwärts. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 2,91 EUR. Bei 2,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.221 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,37 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 92,60 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 2,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 39,43 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,63 EUR je Uniper-Aktie an.

Uniper gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von -13,01 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 68.757,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Uniper die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,196 EUR je Uniper-Aktie.

