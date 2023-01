Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,89 EUR

-3,73% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 2,92 EUR. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 2,90 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 313.593 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 41,67 EUR markierte der Titel am 19.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 92,99 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Am 03.05.2022 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -8,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -13,01 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68.757,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.050,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -9,683 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie mit Gewinnen: Uniper wird Anteil an Gasnetz-Firma BBL Company los

Rettung durch Verstaatlichung: Die Unternehmensgeschichte des Gasanbieters Uniper

Uniper-Aktie im Plus: Umwelthilfe wehrt sich gegen LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images