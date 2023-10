Uniper Aktie News: Uniper bricht am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 21,1 Prozent auf 3,91 EUR.

Die Uniper-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 21,1 Prozent auf 3,91 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,52 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.156.546 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 8,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,45 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 46,60 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uniper-Aktie bei 2,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,25 Prozent auf 34.209,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Uniper.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

