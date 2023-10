Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag im Ausverkauf

Uniper im Blick

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 19,4 Prozent auf 4,00 EUR ab.

Die Uniper-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 19,4 Prozent auf 4,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 3,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 816.992 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 8,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,75 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,40 EUR an.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren -8,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Uniper-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

