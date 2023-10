Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uniper-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,09 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 4,09 EUR nach oben. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,15 EUR. Bei 3,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 227.414 Stück.

Bei 8,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 109,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 95,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,40 EUR.

Uniper veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uniper am 31.10.2023 vorlegen. Am 12.11.2024 wird Uniper schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie stürzt zweistellig ab: Reaktion auf Kapitalherabsetzung bei Uniper

Negative Stimmung an der Börse in Frankfurt: DAX fängt sich nach Rutsch unter 15.000 Punkte etwas

Uniper-Aktie in Grün: Chef Lewis sieht Deutschland bei Gas gut aufgestellt - Restrisiken für Winter bleiben