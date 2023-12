Uniper Aktie News: Uniper am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 11,7 Prozent auf 59,20 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 11,7 Prozent auf 59,20 EUR nach. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.091 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 79,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2023). 33,46 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,09 EUR am 28.12.2022. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 2.732,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,50 EUR aus.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -169,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -211,280 EUR je Aktie aus.

