Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Uniper

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 66,60 EUR.

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 66,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 66,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 375 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2023 markierte das Papier bei 79,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 18,63 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 96,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,50 EUR je Uniper-Aktie an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -169,40 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.209,00 EUR – eine Minderung von 50,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 68.757,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Uniper rechnen Experten am 18.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -211,280 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

