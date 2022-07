Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel Uniper 7,39 EUR

-30,41% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie musste um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 33,1 Prozent auf 7,02 EUR. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,00 EUR nach. Bei 10,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 7.774.832 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 83,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2022 auf bis zu 7,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 0,36 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uniper-Aktie bei 27,74 EUR.

Uniper gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,24 EUR erwirtschaftet worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.757,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 224,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.159,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Uniper Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 08.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Aktien von BASF, Uniper & Co. fest: Anleger im Chemiesektor reagieren erleichtert auf Gaslieferungen

Uniper-Aktie mit Gewinnen: Uniper zapft Geldreserve an - Debatte um Folgen eines Gasmangels

Uniper-Aktie schließt weit im Plus: Laut Fortum weiter keine Einigung in Gesprächen über Uniper-Hilfen - Uniper nimmt Gas aus Speichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images