Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 6,25 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 6,25 EUR nach oben. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.469 Uniper-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,84 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,09 EUR ab. Mit Abgaben von 66,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 3,62 EUR.

Am 04.05.2023 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,25 Prozent zurück. Hier wurden 34.209,00 EUR gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 31.10.2023 gerechnet. Am 12.11.2024 wird Uniper schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

