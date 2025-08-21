Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Uniper im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,60 EUR nach oben.

Um 16:02 Uhr stieg die Uniper-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 37,60 EUR. Bei 37,85 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.523 Uniper-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,35 Prozent. Am 11.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,175 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

