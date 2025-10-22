Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,05 EUR.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 15:44 Uhr bei der Uniper-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 32,50 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 32,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.801 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 47,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 2,65 Prozent wieder erreichen.
Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.
Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins
Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr
ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Uniper
Analysen zu Uniper
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|27.07.2023
|Uniper Hold
|Deutsche Bank AG
|26.07.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|19.01.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|16.12.2022
|Uniper Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.06.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Uniper Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.2022
|Uniper Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.08.2022
|Uniper Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2022
|Uniper Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2022
|Uniper Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|26.07.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|19.01.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|16.12.2022
|Uniper Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.11.2022
|Uniper Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen