Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Uniper

22.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
31,80 EUR 0,10 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:44 Uhr bei der Uniper-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 32,50 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 32,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.801 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 2,65 Prozent wieder erreichen.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

