Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 59,70 EUR ab.

Das Papier von Uniper befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 59,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,46 EUR aus. Mit einem Wert von 60,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.233 Uniper-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 32,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 96,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 2,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 16,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -169,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.209,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.757,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -211,280 EUR je Aktie aus.

