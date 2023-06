Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Freitagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,16 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 5,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.588 Uniper-Aktien.

Am 24.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,59 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 73,47 Prozent niedriger. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 59,79 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,86 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -8,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 68.757,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.209,00 EUR.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -10,564 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images