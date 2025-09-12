Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Uniper im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 34,10 EUR.

Um 15:39 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 34,10 EUR ab. Bei 34,00 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.639 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 55,88 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 22.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

