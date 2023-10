Uniper Aktie News: Uniper gibt am Nachmittag deutlich nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 3,82 EUR.

Das Papier von Uniper befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,8 Prozent auf 3,82 EUR ab. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 3,67 EUR. Bei 4,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 264.733 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 8,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 55,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 2,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 82,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,40 EUR je Uniper-Aktie an.

Uniper veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.209,00 EUR – eine Minderung von 50,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 68.757,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uniper am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -10,564 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

