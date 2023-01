Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,00 EUR

-1,06% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 3,01 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 2,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.811 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 41,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 92,69 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Mit Abgaben von 44,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,63 EUR an.

Am 03.05.2022 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -8,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Uniper.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -9,683 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie im Plus: Frühere Goldman-Sachs-Bankerin soll CFO werden

Uniper-Aktie mit Gewinnen: Uniper wird Anteil an Gasnetz-Firma BBL Company los

Rettung durch Verstaatlichung: Die Unternehmensgeschichte des Gasanbieters Uniper

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images