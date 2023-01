Uniper Aktie News: Uniper am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,03 EUR

Die Uniper-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 3,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 2,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 144.447 Uniper-Aktien.

Bei 41,16 EUR markierte der Titel am 27.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 92,67 Prozent Luft nach oben. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,63 EUR je Uniper-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 03.05.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.050,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Uniper die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -9,683 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

