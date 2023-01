Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,04 EUR

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 3,04 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,04 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.253 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 41,16 EUR markierte der Titel am 27.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,65 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -8,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.050,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -9,683 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

