Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 4,05 EUR. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 4,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 603.803 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2022 markierte das Papier bei 24,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 512,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 93,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,86 EUR für die Uniper-Aktie.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Uniper möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,564 EUR je Uniper-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images