Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag im Plus

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 4,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 4,13 EUR. Mit einem Wert von 4,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.615 Stück gehandelt.

Am 26.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR an. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 83,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 49,02 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,86 EUR je Uniper-Aktie aus.

Uniper gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.757,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR einfahren.

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

EnBW-Aktie fällt ins Minus: Nach Aufschwung rechnet EnBW mit nachlassender Gewinnentwicklung

