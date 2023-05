Uniper Aktie News: Uniper macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Uniper 4,10 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 15:43 Uhr 2,1 Prozent. Bei 4,18 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 274.740 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 26.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 504,92 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 96,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uniper-Aktie bei 9,86 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,25 Prozent zurück. Hier wurden 34.209,00 EUR gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Uniper.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR ausweisen wird.

Uniper-Aktie gefragt: Verstaatlichter Uniper-Konzern soll schnell wieder in Privatbesitz - noch kein Verkaufsprozess für Datteln 4

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

