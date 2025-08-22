Uniper Aktie News: Uniper am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Uniper-Kurs

Die Aktie von Uniper zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 37,95 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 37,95 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,25 EUR. Bei 37,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.521 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,05 EUR am 11.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

