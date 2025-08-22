Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 38,05 EUR.

Die Uniper-Aktie konnte um 15:45 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 38,05 EUR. Bei 38,25 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.790 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,60 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,88 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt