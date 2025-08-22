DAX24.259 -0,4%ESt505.455 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.426 -0,5%Nas21.529 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.374 +0,1%
Notierung im Blick

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Nachmittag ins Plus

25.08.25 16:10 Uhr
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Nachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 38,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
38,10 EUR 0,70 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie konnte um 15:45 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 38,05 EUR. Bei 38,25 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.790 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,60 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,88 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

