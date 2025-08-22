DAX24.264 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Aktie im Blick

Uniper Aktie News: Uniper zieht am Vormittag an

25.08.25 09:24 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper zieht am Vormittag an

Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uniper-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
37,35 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 1,2 Prozent auf 37,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 37,95 EUR. Bei 37,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 423 Uniper-Aktien.

Bei einem Wert von 55,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 47,57 Prozent Luft nach oben. Am 11.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR ab. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 7,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

