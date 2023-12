Uniper Aktie News: Uniper am Mittag billiger

Uniper im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 59,39 EUR abwärts.

Die Uniper-Aktie notierte um 17:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 59,39 EUR. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 58,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.103 Uniper-Aktien.

Bei 79,01 EUR erreichte der Titel am 18.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,04 Prozent. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 96,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,50 EUR je Uniper-Aktie an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 16,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -169,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR im Vergleich zu 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Uniper rechnen Experten am 18.03.2025.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -211,280 EUR einfahren.

