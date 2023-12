Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uniper gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 59,39 EUR.

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:36 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 59,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 58,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.103 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (2,09 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 96,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -169,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Uniper am 28.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -211,280 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

