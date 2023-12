Uniper Aktie News: Uniper fällt am Montagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 59,39 EUR abwärts.

Um 17:36 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 59,39 EUR ab. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 58,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 18.103 Stück.

Am 18.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,01 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 24,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 96,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uniper-Aktie bei 2,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 16,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -169,40 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -211,280 EUR einfahren.

