Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 37,55 EUR.

Die Uniper-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,55 EUR abwärts. Bei 37,55 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,55 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 588 Uniper-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. 48,55 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 6,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,175 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

