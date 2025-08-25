Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 38,15 EUR.

Das Papier von Uniper konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 38,15 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,55 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 21 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 31,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

