Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 4,25 EUR.

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 4,25 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,10 EUR nach. Bei 4,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 190.723 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 8,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 50,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,82 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,40 EUR aus.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Uniper rechnen Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -10,564 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

