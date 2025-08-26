Uniper Aktie News: Uniper büßt am Mittwochmittag ein
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 37,45 EUR.
Die Uniper-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:54 Uhr um 1,1 Prozent auf 37,45 EUR nach. Die Uniper-Aktie sank bis auf 37,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 660 Stück.
Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.
Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Uniper-Aktie.
