Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 37,35 EUR.

Um 16:04 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 37,35 EUR ab. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,35 EUR nach. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 920 Uniper-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 33,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

